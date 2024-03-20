سلاف فواخرجي: حصولي على الجنسية الفلسطينية فخر

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، شعورها بالتكريم هي واسرتها بعد حصولهم على الجنسية الفلسطينية، قائلا: "الانتماء مش محتاج أوراق ولا جواز سفر وهو تكريم فخري ومن الأمور اللي اعتز بها أننا منتمين لفلسطين للدرجة القصوى وعندي جواز سفر فلسطيني".

وأوضحت سلاف فواخرجي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها حصلت على الجنسية لان علاقتها مع القضية الفلسطينية كبير ومهمة وانها من المتحدثين في الموضوع والقضية تعني مثل العرب والسوريين، مضيفة: "كل حياتنا مواقف واتخلقنا على أن فلسطين هي القضية الاساسية".

وتابعت: "كنا هنعمل زيارة لفلسطين قبل الأحداث الاخيرة والزيارة في الاساس تطبيع ولكن بالأفكار احنا من حقنا ندخل فلسطين ونستقبل كل الناس ولكن الفكرة صعبة ومقدرش اشوف الاحتلال ولا شخص منهم ومش بتحمل اشوف الاسرائيليين".

وعن أحداث 7 اكتوبر، ردت: "في الفترة الأولى كان الموضوع صعب عليا من أول 7 اكتوبر وكنت في حالة انعزال ومرضت بشكل كامل وكنت مسخرة حياتي لتوصيل صوت الناس اللى جوه غزة وكل حياتي كانت متفرغة 3 شهور ومحدش كان متوقع تطول القصة ولكن الحياة لازم تمشي ولكن لا نتوقف".