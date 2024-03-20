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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية في نصر النوبة

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية بنصر النوبة
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، وذلك للوقوف ميدانياً على معدلات ونسب الإنجازات بالمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وأثناء الجولة التفقدية لمشروعات تطوير وتجميل مدخل المدينة ، وإنشاء وتطوير المبانى الإدارية ، وإحلال وتجديد إنشاء مخازن الوحدة المحلية ، والتى رافقها فيها رئيس المدينة محمد عبد العزيز ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية نقلت الدكتورة غادة أبو زيد تعليمات محافظ أسوان بشأن التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية لإنهاء كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل .

وأوضحت أن الهدف من المتابعة هو الإسراع بوتيرة العمل، وسرعة التعامل مع أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول .

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الخطة الإستثمارية للعام الحالى مركز ومدينة نصر النوبة أخبار محافظة أسوان