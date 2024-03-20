أحمد شوبير عن فيديو هاجم فيه شادي محمد: "مش حلو.. كنت متعصب ومتنرفز"

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على مقطع فيديو تحدث فيه عن شادي محمد مدافع وكابتن النادي الأهلي الأسبق بطريقة غير لائقة، عندما قال: "ايه العيال دي؟! كلمني عن ناس محترمة بقى، شادي وشادية وحسنية وتحية والكلام ده".



وقال شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "مش حلو، لأ مش حلو، لأني وقتها كنت متعصب ومتنرفز وده ميصحش يتقال".



إلى ذلك، تطرقت الإعلامية بسمة وهبة، إلى رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة في التدخل فى توزيع تذاكر مباراة المنتخب الوطنى مع غانا ضمن الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، خوفا من تورطهم فى أى مشاكل تحدث بشأن وجود التذاكر فى السوق السوداء، ومنعا من تكرار الاتهامات التي طالت شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة فى 2006 بتورطه من خلال ضبط سائقه ببيع تذاكر مباريات المنتخب فى السوق السوداء وكادت تطيح به من مجلس الشعب حينذاك.



وأوضح شوبير: "مدير مباحث العاصمة آنذاك كان اللواء إسماعيل الشاعر، كان رجلا جميلا ومحترما، كلمته في التليفون، وقلت له إيه الموضوع ده، من كتر اللي اتكتب أنا صدقت أقسم بجلال الله، فقالي أنا بضحك يا أحمد زيي زيك".



وواصل: "ما حدث أننا نحصل على دعاوى لحضور المباريات، فمنحت تذكرتين للسائق فقط لا غير، ولا دخل للسوق السوداء، وما حدث كان حملة ممنهجة وراؤها شخص توفي إلى رحمة الله، بس أنا أخدت حقي تالت ومتلت".

