سلاف فواخرجي لـ"حبر سري": فقدت بصري لمدة ساعتين بعد وقوع ديكور تصوير عليا

أكدت النجمة السورية سلاف فواخرجي، مرورها بفترة صعبة تعرضت فيها لفقدان البصر لأكثر من ساعة أو ساعتين، قائلة: "مريت بتجربة صعبة لما تعرضت لفقدان البصر لمدة ساعة وكانت تجربة سيئة جدا في حياتي وأكثر من ساعة أو ساعتين بطلت أشوف وكان بينزل دم مرعب".

وأوضحت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ديكور التصوير والإضاءة خلال مشاركتها بمسلسل عنبر 6 وقع عليها بشبك حديد منذ حوالي 3 سنوات وما زال يترك أثار عليها حتى الآن، ولا تحب تذكر تلك الحادثة.

وتابعت: "آثار الحادثة موجود وكتير جدا بتزعجني، ولكن في هذه اللحظة كنت بصرخ عشان بطلت أشوف، وكان في سواد، وحسيت بالدم، وكنت في اللحظة دي عايزة اشوف أولادي، وكنت في حالة هستيرية، ومن أبشع التجارب اللي عشتها وأثرها باقي حتى هذه اللحظة".