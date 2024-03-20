سلاف فواخرجي: "هذا ما حدث بيني وبين زوجي.. والحب بيرجع تدريجي"

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها وائل رمضان ولكن كان في انفصال فقط، قائلة: "مطلقناش أصلا، إحنا أعلنا أننا في حالة انفصال ولكن نتواصل لحظة بلحظة، وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين نحافظ على هدوء البيت".

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الحب بينهم وباقي ولم نعلن طلاقنا ولكن أعلنا انفصالنا، مضيفة: "حاليا الحب بيرجع والحياة ترجع ولكن كنا بنمر بفترة صعبة وكنا عايزين نحافظ على الحب وكنا مع بعض لحظة بلحظة وصعب الحب الحقيقي يروح لأنه حقيقي وصادق".

وتابعت: "من كتر حفاظنا على الحب عملنا الخطوة دي وصعب تبعد عن شخص كان انسان حقيقي وبيننا حب ولو حصل حتى طلاق فإن المشاعر باقية وده الحقيقة وطالما الحب حقيقي يبقى صعب يروح والزواج والطلاق أكبر من ورقة ويوجد أحيانا طلاق روحي".