جوهرة وبدرة.. ضيوف حلقة اليوم ببرنامج "رامز جاب من الآخر"

حلت كل من الراقصة جوهرة والراقصة بدرة، ضيوفًا في حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر قناة Mbc مصر عقب اليوم العاشر من رمضان، ويقدم البرنامج الفنان رامز جلال.

واستضاف الفنان رامز جلال عددا كبيرا من نجوم الفن منذ بداية عرض الحلقة الأولى، كان آخرهم الفنان حمادة هلال والفنان أحمد فهمي، ولاقت الحلقة تفاعلا وإشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.