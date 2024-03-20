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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب رجال الطائرة يهزم جامبيا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة رجال
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نجح منتخب مصر للكرة الطائرة رجال في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

جاء ذلك بعدما تخطى نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في مباراة الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/21
25/18
25/19

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة في نصف النهائي، الفائز من لقاء غانا ونيجيريا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعدما نجح في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3/1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2 وأخيرًا الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 3/0.

تضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

يقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة،  أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

أشرف اللقاني منتخب مصر للكرة الطائرة رجال