نتنياهو: دخول رفح سيحتاج إلى وقت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء أن دخول قواتهم إلى رفح سيحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيراً إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "لا يمكننا تحقيق الانتصار بدون ذلك".

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 9 جنود أصيبوا في معارك في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، معلناً أن 291 عسكرياً ما زالوا يتلقون العلاج بعد إصابتهم في المعارك في القطاع، ومن بينهم 26 حالتهم خطيرة.

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء أنها استهدفت ناقلة جند "صهيونية" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

كما أعلنت المقاومة، عن استهدافها لـ 7 آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من الجنود في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وأوضحت المقاومة في بيان عسكري أنها قامت بتوجيه 5 ضربات بقذائف "الياسين 105" لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة.



