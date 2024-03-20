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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فوز برابوو سوبيانتو برئاسة إندونيسيا

برابوو سوبيانتو
برابوو سوبيانتو
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وقالت اللجنة إن سوبيانتو حصل على 6ر58 % من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أن عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة كانت شاقة واستغرقت أكثر من 30 يوما. حسبما نقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية.


وكان الناخبون في إندونيسيا قد توجهوا - يوم الأربعاء (14 فبراير الماضي) - للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية في حوالي 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحا.
ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع؛ لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثليهم في مجلس المناطق والمجالس المحلية.

اندونيسيا برابوو سوبيانتو