أبرزها مليحة وجودر.. قائمة مسلسلات الـ15 حلقة في النصف الثاني من رمضان 

ينتظر متابعي الدراما الرمضانية النصف الثاني من الشهر المبارك، لعرض مسلسلات تنتمي إلى نوعية 15 حلقة، حيث يشهد موسم دراما رمضان هذا العام عرض 10 مسلسلات من هذه النوعية على مختلف القنوات التلفزيونية.

ترصد "البوابة نيوز" قائمة أعمال ذات الـ 15 حلقة في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل "مليحة"

يشارك في بطولة مسلسل "مليحة" كل من؛ دياب وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل ورحاب الشناط وديانا رحمة ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث المسلسل حول جزء من القضية الفلسطينية، وينتمي العمل إلى نوعية 15 حلقة في إطار إثارة وتشويق، ويعرض حصريًا على قناة الحياة و ON و CBC.

مسلسل "فراولة"

تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني بمسلسل "فراولة" بمشاركة نخبة من النجوم الكوميديين أبرزهم؛ شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

يعرض مسلسل "فراولة" بشكل حصري على شاشة DMC و DMC دراما ومنصة Watch it.

مسلسل "جودر"

حرص الفنان ياسر جلال على المشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل "جودر" المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان على قناة ON و ON دراما.

يشارك في بطولته كل من؛ ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "بقينا اتنين"

يعرض مسلسل "بقينا اتنين" في السباق الرمضاني 2024، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.

مسلسل "بدون سابق إنذار"

يخوض الفنان آسر ياسين السباق الرمضاني بطولة مسلسل "بدون سابق إنذار" مع عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة، يعرض العمل على DMC و DMC دراما.