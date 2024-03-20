مانويل نوير يعود لحراسة عرين منتخب ألمانيا

كشفت وكالة الأنباء الألمانية، عن ان الخيار الأول في حراسة مرمى المنتخب الحارس المخضرم مانويل نوير فى بطولة أمم أوروبا 2024.



ومن المقرر أن يعود نوير صاحب الـ 37 عاما، بمنتخب الماكينات الألمانية، بعد أن غاب عن مباريات المنتخب في عام 2023 بسبب كسر في الساق.

ويعتبر نوير هو الحارس الأساسي للمنتخب منذ عام 2010 في بطولات كأس العالم وأمم أوروبا.

وسيخوض نوير مباراته الدولية رقم 118 يوم السبت المقبل، أمام المنتخب الفرنسي في ليون.

وكان تير شتيجن، حارس برشلونة، هو منافس نوير منذ 2012 وخاض 38 مباراة دولية.



