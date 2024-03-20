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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ميناء دمياط ينظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أقامت هيئة ميناء دمياط احتفالية عيد الأم لتكريم عدد من الأمهات المثاليات وقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديراً لدورهم فى تربية أبنائهم التربية السليمة ومساهمتهم فى إعداد جيل متميز علمياً وخلقياً .
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورؤساء الإدارات المركزية وعدد من العاملين بالهيئة .

وفي كلمة ألقاها هنأ رئيس مجلس الإدارة الجميع بمناسبة عيد الأم و أوضح أن هذه الاحتفالية هي بمثابة تكريم لجميع السيدات العاملات بالهيئة.

وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين من خلال تنمية الأنشطة المختلفة والاهتمام بكافة جوانب الرعاية الاجتماعية المقدمة ، 

وطالب جميع العاملين بالاستمرار فى بذل اقصى الجهد للحفاظ على المكانة التي ارتقى اليها الميناء .

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