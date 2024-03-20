معرض "ثور البوكارا" رابط فني بين مصر ودولة البيرو

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء معرض فني بعنوان "ثور البوكارا.. السفير الثقافي للبيرو"، وهو واحد من المعارض الفنية التي تهتم المكتبة بإقامتها من أجل تشجيع على ممارسة الفن والتواصل بين مصر والدول الأخرى وأبرزها دولة البيرو.

ويأتي هذا المعرض ضمن تقديم الفن الشعبي الزخرفي والخزفي في البيرو، والذي يحتوى على 23 قطعة تم صنعها من قبل حرفيين من بوكارا، وهي من أشهر المدن التي تقع في جنوب البيرو بالقرب من سلسلة جبال الأنديز وبحيرة تيتيكاكا.

واختيار هذه المجموعة يعمل على تعزيز جزء من الثروة الثقافية البيروانية، والتي تعرفها الأجيال من قبل سكان مدينة بوكارا، وأبرزهم رمز ثور بوكارا والتي تعني الرغبة في الرخاء، وتتميز القطع بألوانها الزاهية والمتنوعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، على سعادته باستضافة هذا المعرض الهام الذي يعد بمثابة نافذة على دولة البيرو، كما أنه يمثل جسرًا للمعرفة والتواصل بين مصر والبيرو، اللذين يتشابهان رغم البعد الجغرافي في امتلاك تاريخ عريق وتقاليد غنية تنتقل عبر الأجيال.

حضر فعاليات المعرض خوسيه بيتانكورت ريبيرا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، وشارك القنصل الفخري للبيرو بالإسكندرية، عدد من قناصل دول روسيا وتركيا واليونان ولبنان.

وفي كلمته قال “زايد” إن ثور بوكارا رمزًا مهمًا في الفولكلور لدولة بيرو ويجسد القوة والمثابرة وتمنى الرخاء والحظ الجيد، ومن خلال المعرض سوف يستكشف الزائرين أصول هذه الأسطورة وتحولها عبر الزمن وأهميتها في الهوية البيروفية، وعلى أهمية هذا المعرض خاصة أنه يتزامن مع الاحتفال هذا العام بمناسبة مرور ٦٠ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبيرو، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.

وتحدث السفير خوسيه بيتانكورت معبراً عن سعادته بإقامة المعرض في مكتبة الإسكندرية، وتواجده في المدينة التي بناها الأسكندر الأكبر وتعني التاريخ والثقافة والمعرفة والفن بالنسبة لبلاده والعالم أجمع، ولذلك كان لابد من إقامة هذا المعرض في الإسكندرية، وليس في أي مدينة أخرى.

وأشار "بيتانكورت" إلى أننا نحتفل هذا العام بمرور ٦٠ عامًا على تدشين العلاقات بين مصر وبيرو منذ أكتوبر ١٩٦٣، كما أنه تجمع بلاده مع مكتبة الإسكندرية علاقة خاصة، وسوف تشهد الفترة المقبلة مذكرتين تعاون؛ الأولى تجمعها مع المكتبة الوطنية في البيرو، والثانية مع جامعة سان ماركوس التي أقدم جامعة في أمريكا الجنوبية.

وأوضح "بيتانكورت" إن معرض "ثور البوكارا" أقيم في عدة مدن حوّل العالم، قبل قدومه إلى الإسكندرية كان في مدينة بوخارست، وعقب انتهاءه سوف ينتقل إلى مدينة فيينا.

يظهر هذا المعرض مهارة وجمال الفن الشعبي الزخرفي والخزفي في البيرو، ويضم ٢٣ قطعة تم تصنيعها من قبل حرفيين من بوكارا؛ وهي مدينة تقع في جنوب البلاد بالقرب من سلسلة جبال الأنديز وبحيرة تيتيكاكا.