تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت بعد استرداد وعيه

يتواجد أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر بإحدى مستشفيات الإسكندرية، وذلك لحين تعافيه بشكل كامل.

واسترد رفعت وعيه بشكل جزئي وفقا للتقارير الطبية الصادرة من المستشفي ويتابعها نادي فيوتشر.

وعقب استرداد اللاعب لوعيه تم نقله لغرفة عناية بتجهيزات متوسطة خاصة وحالته تحسنت واستجابة للعلاج بعد أن مكث في غرفة عناية خاصة بتجهيزات عالية لعدة أيام، ويتواجد أقارب اللاعب وبعض أفراد نادي فيوتشر بجوار اللاعب لحين عودة وعيه بشكل كامل للحديث والاطمئنان عليه.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة الزمالك يوم ٢٩ مارس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.