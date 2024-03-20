نصائح لتغذية صحية لطفلك في رمضان| فيديو

يهتم الأهل خلال شهر رمضان، بتوفير تغذية صحية لأطفالهم التي تساعدهم على الصوم وعد الشعور بالإعياء، ومن النصائح الهامة تنظيم وجبات السحور والإفطار لضمان توفير الطاقة والتغذية اللازمة، بالإضافة إلي تشجيع تناول الفواكه والخضروات المتنوعة، وضرورة شرب كميات كافية من الماء بين الوجبات، يجب تقديم وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وتجنب الأطعمة الدسمة والمُعلّبة. توفير التوازن بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون، والتأكد من تناول الكالسيوم والحديد اللازمين لنمو الطفل بشكل صحيح، لذا عليك اتباع تلك الخطوات

الحرص على أن يتناول الطفل وجبة سحور متوازنة ويفضل تأخيرها قدر الإمكان

تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة

الابتعاد عن تناول الأطعمة المليئة بالتوابل والبهارات حتى لا يشعر طفلك بالعطش

شرب كميات كافية من الماء يومياً في الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور

تجنب تناول الطفل كميات كبيرة من السكريات

الحرص على تناول طفلك للفواكه المختلفة لما تحويه من عناصر غذائية مفيدة

تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية

إبعاد الطفل عن تناول الأطعمة المقلية واستبدالها بالمشوية حرصاً على صحته