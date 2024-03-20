ندوة بجامعة أسيوط للتعريف بدور المرأة في بناء المجتمع بكلية التجارة

نظمت وكالة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة بعنوان: "دور المرأة في بناء المجتمع"؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الدالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي بقضايا المرأة، وتشكيل ثقافة الشباب تجاه المرأة، وتغيير طريقة تفكيرهم في التوجهات الحياتية الخاصة بقضايا المرأة المختلفة مثل: “حمايتها، وتمكينها؛ بهدف النهوض بالثقافة المجتمعية، والتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع عبر التاريخ؛ فهي المحرك الفاعل، والأساس في بناء الأمم، وتقدمها”.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم؛ أهمية دور المرأة في الدولة، والمجتمع باعتبارها أساس بناء المجتمع، مشيراً في ذلك إلى دور المرأة الفعال في المجتمع من خلال تربية الأجيال، والنشء؛ على القيم النبيلة، والمبادئ السامية؛ التي تعد أساساً تربوياً رائداً للأجيال القادمة، مشيرًا إلى المكاسب المجتمعية، والاقتصادية التي يحققها تمكين المرأة، ورفع قدرها في المجتمع، وهو ما تسعى الجامعة إلى غرسه في نفوس طلابها من خلال؛ الفعاليات، والندوات ، والأنشطة الطلابية التي تدعم، وتكرس الدور الأصيل للمرأة؛ في الحياة، والمجتمع، في ظل جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن دور المرأة الفاعل لا ينفصل عن المجتمع ككل فى كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومن هذا المنطلق نظمت الكلية هذه الندوة التي يحاضر فيها كل من الدكتورة أسماء عبد الناصر ، والدكتورة مروة كدواني عن "دور المرأة في بناء المجتمع "، والتي تهدف إلى توعية كافة أفراد المجتمع بدور المرأة العظيم في الحياة العامة؛ فهي عمود الأسرة، والمسئول الرئيس؛ عن إعداد النشء، وتخريج أجيال من أبنائنا الأسوياء نفسيًا، واجتماعيًا، وأخلاقيًا.

وشارك في الندوة، الدكتورة أسماء عبد الناصر مؤسس وعميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية السابق، والدكتورة مروة كدواني مدرس العلوم السياسية بالكلية ومقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، وحشد من الطلاب.