جامعة بني سويف تنظم احتفالية عيد الأم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، احتفالية عيد الأم، وذلك بالتعاون مع كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، وأعضاء القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية والتي ضمت نخبة من علماء وواعظات الأزهر الشريف وسط حضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتضمنت الاحتفالية، إلقاء ندوة دينية عن فضل الأم وطاعة الوالدين والإحسان إليهما من القرآن الكريم والسنة النبوية، في إطار التأكيد على إعلاء القيم الإنسانية وترسيخ أهمية دور الأم داخل الأسرة وقدرتها في الحفاظ على تماسكها، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، وذلك تقديراً لما تقدمه الأمهات لنا جميعًا خلال مراحل حياتنا.

تجدر الإشارة، إلى حرص إدارة جامعة بني سويف علي الاحتفال بعيد الأم كل عام، وتهنئة الأمهات من منسوبي الجامعة وذلك لإبداء مشاعر الود والتقدير لأمهاتنا في هذا اليوم تكريماً لهم.