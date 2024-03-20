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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بوريل يطلب من إسرائيل السماح بدخول مفوض الأونروا إلى غزة

بوريل
بوريل
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طلب مفوض الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء  من إسرائيل السماح لمفوض الأمم المتحدة العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالدخول إلى قطاع غزة، ومنح تأشيرات لموظفي الأمم المتحدة.

وأكد بوريل أن الدور الذي يقوم به الأونروا وموظفو الإغاثة الإنسانية لا يُقدَّر على نحو كافٍ في تقديم الدعم للمدنيين المتأثرين في قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 شخص في 8 مجازر ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد.

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