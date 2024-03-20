محافظ الفيوم يفتتح مدرسة المجمع التعليمي في طامية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، بتكلفة إجمالية 15 مليون و913 ألف جنيه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات بمدينة طامية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد حسين صالح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، وياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، عدد من الفصول الدراسية، وحجرتي المجالات والاقتصاد المنزلي، وتفقد معرض المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والاعمال الفنية بهما، كما تفقد حجرة المشاهدة، والموسيقى، وحجرة الأنشطة المسرحية، وقام بغرس احدى فسائل النباتات خلال تفقده لحجرة المجال الزراعي، وشهد عرضا مسرحيا لتلاميذ المدرسة بعنوان “لا للتنمر”، كما استمع مقطوعة موسيقية وعدد من الأغاني الوطنية بحجرة الموسيقى، وتابع شرحا لإحدى حصص الجغرافيا بالمدرسة، كما شهد عرضا فنيا وغنائيا ورياضيا للتلاميذ بفناء المدرسة.

وخلال تفقده لأروقة المدرسة المختلفة، ناقش محافظ الفيوم، التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وأهمية الحاسب الألي في العملية التعليمية، وكذا ممارسة الأنشطة والمجالات المختلفة، مشيدا بمستوى التلاميذ، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، بما يعود بالنفع على التلاميذ.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية الاستفادة من كل مكونات العملية التعليمية الموجودة بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة للتلاميذ، مشيراً إلى أن التعليم أحد أهم محاور التنمية، ومن الأمور التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، خدمة للمجتمع ورفعاً للمستوى العلمي لأبنائه، مشدداً على ضرورة المحافظة على المدرسة لخدمة التلاميذ من أجل تخريج أجيال متتابعة من المتعلمين.

ومن جهتها، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الاساسي، تأتى على مساحة 5565 متر مربع، وتضم عدد 56 فصلاً دراسياً، وبها حتى الآن عدد 1669 تلميذاً وتلميذةً للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، بعدد 23 فصلاً دراسياً من مجموع فصول المدرسة، كما تضم المدرسة معملين للشبكات، ومثلهما معامل مطورة للتحضير، وعدد 3 حجرات للمجالات، ومثلها للكمبيوتر، وغرفة لمصادر التعلم، وقاعة متعددة الأغراض، بجانب المكاتب الإدارية، وغرفة للطبيب، وأخرى للأخصائي النفسي والاجتماعي، لافتة إلى أن المدرسة تعمل بالتأمين الصفى واللاصفى.

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