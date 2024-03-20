قوافل لمتابعة إدارة شمال الجيزة التعليمية لتحقيق الانضباط بالمدارس

تفقدت سمية الخَطيب وكيل مديريّة التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، قافلة تعليمية إدارة شمال الجيزة التعليميّة لتحقيق الانضباط بالمدارس ولمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – تجريبي – ثانوي عام " لمتابعة سير العمل داخل الفصول والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج ومدي التزام التوجيهات بالمتابعة الفعاله.

وذلك بحضور سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة و محمد خضرى وكيل الإدارة .

وتوجهت القافلة لمتابعة سير العمل داخل المدارس الإدارة"الشرق الاعدادية – الجهاب الابتدائية – أحمد عرابي ب – المنيرة الجديدة ب- حافظ ابراهيم ب- مصطفى كمال حلمى ع – الشهيد علي خالد ث – المنر ث – امبابة الثانوية العسكرية – عبد المنعم رياض ع – تاج الدول ث – شباب المستقبل تعليم اساسي – مصطفى كامل ب – الرواد تعليم اساسي-الفجر الجديد ب – عثمان بن عفان ب – خالد بن الوليد ب – أحمد عرابى الرسمية لغات –الثورة المصرية الرسمية لعات – نور الحرية الثانوية – أحمد عرابى الصناعية بنات " وتفقدوا الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياة وانتظام سير العمل.

وتم عقد اجتماع بعد متابعة المدارس مع قيادات الإدارة للوقوف على إزالة السلبيات وقد أصدرت وكيل المديرية تعليمات بضرورة إزالة السلبيات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.