محاكمة جنائية لعاطلين طعنا شابا تصدى لسرقة هاتفه بمدينة نصر

أحالت نيابة مدينة نصر، عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل شاب لسرقته بمدينة نصر .



كان قسم شرطة مدينة نصر تلقي بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بجرج طعني في جسده اثر ادعاء سرقة بدائرة القسم وتم إسعافه.

بالفحص والاستماع لأقوال المجني عليه وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر على سلاح أبيض مطواة وهاتفين ومبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بسرقة هاتف المجني عليه والشروع في قتله لتصديه لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة