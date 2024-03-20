ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يلتقى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك

محافظ أسوان يجتمع
محافظ أسوان يجتمع بمسئولى جهاز حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً مع مسئولى جهاز حماية المستهلك برئاسة المستشار عبد الله موسى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط ومراقبة منظومة الأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان سد إحتياجاتهم المعيشية بالشكل المطلوب .

وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية لشن حملات مكثفة للمرور الميدانى على الأسواق والتأكيد على إتاحة السلع الأساسية والإستراتيجية بالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة للمواطنين والأهالى بمختلف المراكز والقرى، مشيراً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

كما أكد محافظ أسوان على ضرورة إستمرار عقد الإجتماعات التنسيقية بشكل دورى بين جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات المطلوبة للتنفيذ والتطبيق العملى لقرارات مجلس الوزراء بشأن إحكام الرقابة والمتابعة المستمرة لانضباط حركة البيع والشراء بمختلف الأسواق، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع وضمان الإلتزام بالتخفيضات المحددة فى أسعار السلع الأساسية والحد من الجشع والإحتكار وغيرها الظواهر السلبية لبعض التجار لإستغلال المواطنين.

IMG-20240320-WA0025
IMG-20240320-WA0025
IMG-20240320-WA0024
IMG-20240320-WA0024
جهاز حماية المستهلك مراقبة منظومة الأسعار أخبار محافظة أسوان