اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لفيوتشر بالكونفدرالية

يستأنف الفريق الأول بنادى الزمالك، تدريباته عصر اليوم الأربعاء، بصورة طبيعية على ملعب النادي، وذلك استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان البرتغالى جوزيه جوميز قد منح الفريق الأول بنادى الزمالك راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم 31 من مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين 7 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، المنتصر من لقاء الملعب المالي ودريمز الغاني، في الدور نصف النهائي للبطولة، وستكون مباراة ذهاب نصف النهائي في القاهرة، سواء للفريق الأبيض أو مودرن فيوتشر، على أن تكون مواجهة العودة خارج القاهرة.