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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: سقوط 100 شهيد خلال 24 ساعة في غزة

غزة
غزة
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قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك ما يزيد عن 100 شهيد وأكثر من 162 مصابا جراء 10 مجازر ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن آخر هذه المجازر ارتكبت في المنطقة الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية حينما باغتت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا بالصواريخ مما أدى إلى تدميره فوق رؤوس من فيه وتدمير المنازل المحيطة به مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الفور (طفلان ورجل وسيدة)، بالإضافة إلى مجموعة من الإصابات والمفقودين.

وتابع أن الطواقم الإغاثية وسيارات الإسعاف والمواطنين مازالوا يقومون بجهود لإنقاذ أرواح المفقودين أسفل المنزل المدمر، موضحا أن القصف يأتي إلى جانب المحاصرة الطويلة لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين.

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