جوميز يبحث تصعيد لاعب فريق 2003 بالزمالك

يبحث الجهاز الفني بنادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تصعيد اللاعب أحمد رفاعي مدافع فريق الشباب مواليد 2003 للفريق الأول في الفترة الحالية.

حيث أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض مقتنع بقدرات المدافع الشاب وأبدى إعجابه بمستواه الذي ظهر به خلال قمة الشباب الأخيرة والتي فاز بها الأهلي بركلات الترجيح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر 31 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين 7 إبريل المقبل.