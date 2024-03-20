الإحصاء: 663 ألف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال 2023

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2023، ومن أهم المؤشرات، أنه بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 663.3 الف عاملاً في عام 2023 مقابل 671 ألف عاملاً فى عام 2022 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 1.1%.

وأشار الجهاز إلى أن عدد العاملين الذكور بلغ 580.2 الف عاملًا عام 2023، مقابل 588 ألف عاملآ عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

كما بلغ عدد العاملات الإناث 83.2 الف عاملًا عام 2023، مقابل 83.3 عاملًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %.

وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين؛ إذ بلغ 214.9 الف عاملًا بنسبة قدرها 32.4 %، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.7 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.6 % من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2023

كما سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام؛ إذ سجلت نحو 234 الف عامل بنسبة 35.2 % من اجمالي العاملين.

ويليها محافظة الاسكندرية بنحو 69 ألف عامل.

ثم الغربية ينحو 33 ألف عامل.

ثم الدقهلية بنحو 26 ألف عامل.

وأخيرًا محافظة القليوبية بنحو 25 ألف عامل.

وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 35.4% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 0.9% من إجمالي عدد العاملين.