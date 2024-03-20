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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

منح أستاذ جامعي بسوهاج جائزة الدكتور محمد الشال فى علوم البساتين

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عبد القادر المدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة، لحصوله على جائزة ومنحة العالم الجليل الدكتور محمد الشال أحد رواد علوم البساتين بمصر والوطن العربي، لعام 2023 /2024، موضحاً أن تلك الجائزة تساهم فى دعم وتشجيع شباب الباحثين، وتكوين أجيال من الرواد فى المجالات البحثية لعلوم البساتين بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي فى المجال الزراعي بالجامعات المصرية لتلبية احتياجات المجتمع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور مصطفي عبد القادر، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر ورعايته لشباب الباحثين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرفع مستوى البحث العلمي بالجامعة، موضحاً أن المشروع يناقش كيفية تحقيق التكامل بين النباتات المثبتة للنيتروجين تكافليا والنباتات المستهلكة له وذلك لتحقيق مبدأ الزراعة الدائرية Circular farming والتي تعتبر أداة من أدوات التحول نحو الاقتصاد الحيوي Bio-economy، سعيا نحو خفض الانبعاثات الغازية والبصمة الكربونية للنشاط الزراعي من خلال تقليل المدخلات الكيماوية (الأسمدة) في العملية الإنتاجية، للوصول لاستدامة النظم الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي فى مصر.

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