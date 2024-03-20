بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ثقيل بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة ومنطقة " عين دلة" التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من أيمن طلعت شفيق جلين، 35 عامًا من محافظة سوهاج، فام بركة فايق حنين، 24 عامًا من محافظة سوهاج، السيد عيد إبراهيم، 22 عامًا من قرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة، محمد عصام إبراهيم، 20 عامًا من قرية صبيح، عبد الحميد عبد المجيد، 35 عامًا من قرية صبيح التابعة للفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.