ضبط مقاول مطلوب أمنيا فى 59 حكما قضائيا وغرامات مالية بـ50 مليون جنيه بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم قضائي في قضايا "مبانى" بإجمالي 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وكانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم قضائي في قضايا " مبانى" بإجمالي 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.