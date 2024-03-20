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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط مقاول مطلوب أمنيا فى 59 حكما قضائيا وغرامات مالية بـ50 مليون جنيه بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم قضائي في قضايا "مبانى" بإجمالي 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وكانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في 59 حكم قضائي  في قضايا " مبانى"  بإجمالي 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من 50 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة الأمن فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

ضبط مقاول 59 حكم قضائى غرامات مالية 50 مليون جنيه الهرم