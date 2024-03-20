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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط مقاول مطلوب أمنيا في 38 حكما قضائيا بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في 38 حكما قضائيا  في قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس و كفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 22 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وكانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في 38 حكما قضائيا  في قضايا "تبديد، مبانى" بإجمالى 20 سنة حبس و كفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 22 مليون جنيه، بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه 38 حكم قضائي العمرانية