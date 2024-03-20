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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مجازر غزة تدفع كندا إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

كندا
كندا
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أكدت مصدر حكومي كندي، أن بلاده قررت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ما أثار غضب الدولة العبرية التي تواجه انتقادات متنامية على الصعيد الدولي بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال المسؤول الكندي، إن الوضع على الأرض في غزة يمنعنا من تصدير أي معدات عسكرية، مشيرًا إلى تصريحات ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا التي أكدت فيها أن بلادها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

في حين اعتبر الكيان الصهيوني هذا القرار، بمثابة تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه إرهابيي حماس، على حد زعمهم.

وسبق لكندا التي توفر مساعدة عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات سنويا، أن حصرت شحناتها من الأسلحة إلى الدولة العبرية بعتاد "غير فتاك" من قبيل أجهزة اتصالات منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023.

مجازر غزة كندا وقف تصدير الأسلحة إسرائيل