ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (SEA POWER 1) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12288 طن تشمل: 2095 طن ملح معبأ و1100 طن رمل معبأ و1100 طن رمل صب و520 طن كحول و4830 طن كلينكر و393 طن بطاطس و2250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33830 طن تشمل: 8089 طن قمح و8294 طن خردة و3733 طن حديد و2336 طن زيت طعام و7953 ذرة و1162 طن خشب زان و980 طن سكر و213 فول صويا و3244 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1070 طن.

وبلغت حركة الوارد من الحاويات 170 حاوية مكافئة وفى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 454 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56585 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122104 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4891 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا والفيوم، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5721 شاحنة.

وغادر أيضًا 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية وامبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة.