إفطار جماعي لطلاب كلية الآثار بجامعة عين شمس

نظمت كلية الآثار جامعة عين شمس الإفطار الجماعي لطلاب الكلية بحضور بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الإداريين وذلك تحت إشراف أحمد الشوكي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالكليه، وتنفيذ الهيكل التنظيمي لاتحاد الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الآثار.

وامتد اليوم، عقب انتهاء اليوم الدراسي، على ثلاث فترات: الأولى؛ بدأت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وخُصصت لممارسة الألعاب الترفيهية كالبينج بونج، وكرة السرعة، والسلة، والتنس، بالإضافة إلى اللعب بالحبال؛ كشد الحبل، ونط الحبل، وألعاب التوازن بالحبل، فضلًا عن الألعاب الذهنية كالشطرنج والطاولة، وألعاب أخرى متنوعة.

وضمت الفترة الثانية التي تلت الإفطار بعض الفاعليات والمسابقات الطلابية، وامتدت حتى الثامنة مساءً.

وفي الفترة الثالثة الوقت ما بين الساعة الثامنة والتاسعة مساءً، عرض فيها الطلاب مواهبهم في التمثيل والتقليد والغناء، مما أضفى على اليوم جوًّا من البهجة والسعادة بين جميع الحضور.