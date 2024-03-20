محافظ القليوبية يتفقد 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر بالخصوص

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، 4 مصانع لتعبئة وتوزيع السكر بمدينة الخصوص، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توافر كميات كافية من السكر لتعبئته وتوزيعه للمواطنين بأسعار مبادرة رئيس مجلس الوزراء، والتي تبلغ 27 جنيهًا للكيلو.

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج وأثنى على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السكر كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

وجه المحافظ بمضاعفة الإنتاج والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

رسالة طمأنة

وتحدث المحافظ إلى المواطنين خلال الجولة وبعث لهم رسالة طمأنة أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، وأن المحافظة مستمرة في ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة.