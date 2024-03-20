طقس دافئ على جنوب سيناء.. والعظمى 26 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسًا دافئًا نهارًا، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 26 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح معتدلة 22 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 19 درجات، والصغرى 8 درجات.

حالة عدم استقرار

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت فيه إلى أنه بعد أن شهدت أمس أغلب أنحاء الجمهورية حالة سريعة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كانت رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق، كما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أضافت: أنه من المتوقع غدًا الخميس استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء. وجذرت المواطنين من تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24.

طابا الصغرى 15 والعظمى 21.

كاترين الصغرى 8 والعظمى 19.

طور سيناء الصغرى 15 والعظمى 23.

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.