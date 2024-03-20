مجلس النواب يستعد لأولى جلساته بالعاصمة الإدارية لحلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد أولى جلساته في العاصمة الإدارية من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن أولى جلساته من العاصمة الإدارية مخصصة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة، من خلال عقد جلسة خاصة.

ويأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.

ومن المقرر أن تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي يوم 3 أبريل المقبل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية المنتخب ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب.

وتنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة أمس الثلاثاء، دون تحديد موعد عودة الانعقاد، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على: وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.