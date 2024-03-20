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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقال محافظ الفيوم في برقية التهنئة: "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن من أجل رفعته واستقلال أراضيه، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية امنها واستقرارها".

وأضاف "الأنصاري": "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة".

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