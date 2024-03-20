عميد "ألسن عين شمس" تستقبل مدير مركز الثقافة الياباني بالقاهرة عقب جولتها باليابان

استقبلت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرف على قسم اللغة اليابانية، أيومي هاشيموتو، مديرة مركز الثقافة الياباني التابع لمؤسسة اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق لها، بحضور محمد عبد الرحمن عشيبة، المدرس بالقسم.

وجاءت المقابلة عقب الجولة الأخيرة التي قامت بها سلوى رشاد، عميد الكلية في دولة اليابان الصديقة لتعزيز التعاون مع الجامعات اليابانية.

وأكدت رشاد خلال اللقاء أهمية المتابعة بالتواصل والتبادل مع الجامعات اليابانية للحفاظ على ما تحقق من مكاسب ولتقوية العلاقات مع الجامعات اليابانية، وللاستفادة القصوى من نتائج الزيارة في دعم قسم اللغة اليابانية والباحثين به وزيادة فرص التبادل على المستويات المختلفة من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات اليابانية التي تربطنا بها اتفاقات تعاون، وكذلك الاستمرار في التواصل مع جامعات جديدة لفتح آفاق للتعاون والتبادل العملي والأكاديمي.

كما تطرق الحديث عن الجوانب الفنية في العقد الذي يتم مناقشته بين جامعة عين شمس ومؤسسة اليابان بطوكيو بشأن عقد اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية (JLPT)، على أمل أن يتم الانتهاء من المناقشات المتعلقة بالجوانب الفنية عاجلا وتحقيق تقدم لإبرام الاتفاق في أقرب فرصة.

وعبرت عميد الكلية، عن عميق شكرها لمؤسسة اليابان لما تقدمه من تعاون ودعم لقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن منذ إنشاء القسم آملة مواصلة هذا التعاون والدعم بين الجانبين.

ويذكر أن يناير الماضي وبدعوة من مؤسسة اليابان بالقاهرة، توجهت سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى اليابان لزيارة عدد من الجامعات والمراكز البحثية، حيث رافقها في الزيارة محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بالقسم، وأونوديرا، نائب مديرة مكتب مؤسسة اليابان بالقاهرة، حيث امتدت استمرت الزيارة لمدة 10 أيام تقريبا، تم خلالها زيارة ست جامعات ومركز بحثي وآخر تعليمي في ست مدن مختلفة.