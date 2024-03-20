رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

أرسل رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

واصلا التهنئة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع بالمناسبة ذاتها.

وجاء في نص البرقية:

"فخامة الرئيس يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم أسمى آيات التهاني، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة، ببطولاتهم وتضحياتهم التي ستظل خير شاهد على صمود الجندي المصري، ودليلا واضحاً على قدرة شعب مصر في مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناؤنا جيلاً بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وسلامة أراضيه".

وتابع "مندور" برقية التهنئة...

بتوجيه التحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال، الذي تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكاً، واصلا التحية والتقدير لرجال قواتنا المسلحة، الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة".

وأنهى رئيس جامعة قناة السويس البرقية قائلا:

"إننا إذ نتذكر أمجاد ملحمة العاشر من رمضان... ندعو المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا من القوات المسلحة بواسع رحمته، وأن يُعيد على فخامتكم والشعب المصري تلك المناسبة المجيدة بكل الخير واليمن والبركات".