فيديو.. 4 أطباء أجانب يرصدون الأحداث المأساوية في غزة

رصد تقرير عرضتها فضائية “القاهرة الإخبارية” بعنوان "أطباء غربيون يرصدون المأساة في غزة"، آراء 4 أطباء أجانب شهدوا على الأحداث المأساوية التي تحدث في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد الأطباء أن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار بشكل تام، فيما نقل التقرير عن وكالة رويترز للأنباء القول إن أطباء أربعة عملوا مع فرق في غزة لدعم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني منذ أن بدأت إسرائيل هجومها العسكري هناك في أكتوبر الماضي مخلفا حتى الآن نحو 32 ألف شهيد ونزوح نحو 2 مليون شخص فضلا عن مجاعة حقيقية ودمار شامل وكامل.

وتابع التقرير أن أحد هؤلاء الأطباء جراح زار غزة آخر مرة في يناير أوضح أنه رأى طفلة مصابة بحروق شديدة تعاني دون وجود دواء لعلاجها.