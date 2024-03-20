هيئة بريطانية: حادث بحري على بعد 160 ميلا جنوب شرق صلالة بسلطنة عمان

الأربعاء 20/مارس/2024 - 09:33 ص

أفادت ‏هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 160 ميلا جنوب شرق صلالة بسلطنة عمان.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في منطقة البحر الأحمر جراء الضربات التي توجهها ميليشيات الحوثى المتمركزة في اليمن ضد السفن المارة في البحر الأحمر.

وتزعمت ميليشيات الحوثى الموالية لإيران أنها تستهدف السفن الإسرائيلية والأمريكية، بسبب العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.