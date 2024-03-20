أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024، عند نفس مستوى أسعار إغلاق الأمس ، والذي شهد تحركات محدودة على مدار يوم أمس ، وسط تراجع كبير في الطلب على الذهب بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ، و وسط توقعات ارتفاع الطلب خلال النصف الثاني من رمضان والذي يشهد إقبالا مع احتفالات الأعياد .

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا و إقبالا في السوق المصرية ) إلى نحو 3050 جنيها للبيع، و3000 جنيه للشراء.

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق ) نحو 3485.75 جنيه للبيع، و3428.5 جنيه للشراء.

حقق سعر الذهب عيار 18 استقراراً عند نحو 2614.25 جنيه للبيع، و2571.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 ، بداية تعاملات اليوم ، نحو 2033.25 جنيه للبيع، و2000 جنيه للشراء.

وحقق سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية اليوم ، نحو 1742.75 جنيه للبيع، و1714.25 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم ، نحو 1307.25 جنيه للبيع، و1285.75 جنيه للشراء.

و بلغ سعر أوقية الذهب “ و التي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ” نحو2159 دولار للبيع، و2158 دولار للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) إلى نحو 24400 جنيه للبيع، و24000 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة و الدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل و السبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

و بالنسبة لسعر الذهب في البورصات العالمية ، تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

و تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال الأربعاء، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير.