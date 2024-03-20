قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

في فجر اليوم الأربعاء، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاقتحام السريع لمدينة طولكرم. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب "وفا"،تمركزت القوات في الحي الغربي من المدينة، حيث قامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين وتفتيشها، كما خضعت سكانها لجولة استجواب وتحقيق ميداني، دون تقارير عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن جرافة من طراز D9 شاركت في العملية، حيث قامت بجرف الشارع الرئيسي المحيط بمسجد المرابطين في المنطقة الغربية للمدينة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.