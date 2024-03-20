تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

تراجع سعر الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري ، خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 على مستوى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرية.

وهبط سعر الدولار في عدد من البنوك إلى أقل من 47 جنيها بعد أن تجاوز الـ 50 جنيها بداية الشهر الجاري.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي إلى 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادات 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي سجل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

و عن سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فسجل بداية اليوم نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد بلغ نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

و في بنك قطر الوطني وصل سعر الدولار اليوم إلى نحو. 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس بداية اليوم نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني سجل 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك العقاري المصري العربي نحو 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني إلى نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني سجل 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.