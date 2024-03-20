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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مسلسل المعلم الحلقة 9| شكوك حول وفاة زمزم ومصطفى شعبان يسخر من شداد

مصطفى شعبان ومنذر
مصطفى شعبان ومنذر رياحنة وطارق النهري
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شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "المعلم" أحداث مليئة بالإثارة والتشويق، حيث بدأت بسخرية المعلم من شداد الشخصية التي يجسدها "طارق النهري"، بعدما نجح المعلم في الهروب بالفلوس من رجال دونجل.

انتهت أحداث الحلقة بنزيف زمزم الشخصية التي تجسدها "سهر الصايغ" من أنفها، ظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم"، اكتشفت الصايغ خلال أحداث الحلقات الماضية إصابتها بمرض سرطان الدم.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل. 

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