تحديد مالك الأسد المتجول في التجمع الأول واصطحاب ابنه لقسم الشرطة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى تحديد مالك الأسد المتجول فى التجمع الأول.



ودلت التحريات أن الأسد يمتلكه شخص عمره 64 سنة، مقيم بمدينة نصر، وتم اصطحاب نجله لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب تربية أسد مفترس وسط تجمع سكني.



كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عثرت بمساعدة الأهالي على أسد صغير مجهول يتجول داخل شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير مجهول يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.

ويعمل رجال المباحث حاليًا على إجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط صاحبه ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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