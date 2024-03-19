أكرم حسني يفصح عن عقدته مع والده لأحمد أمين

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني العقدة الأبوية التي يعاني من هشام (أكرم حسني) والتي جعلت منه هذا الشخص، ففي مشهد درامي قوي صرّح هشام لخالد (أحمد أمين) بالطريقة التي كان يعامله بها والده، وأنه اعتبر الضحك من قلة الأدب، والأصدقاء مفسدون، وقد ساهمت حكاية هشام في تقدير خالد لذكرياته مع والده، بعدما كان يشعر بالحزن لأنه توفى ولم يفعل معه الكثير من الأشياء.

وفي الوقت نفسه تمكّن هشام من الهرب من كمين محاولات زوجته ولاء (نسرين أمين) الإيقاع به ومعرفة تفاصيل علاقته بنهى (فريال يوسف) ولكن بعد أن ظلت في منزل نهى لساعات لم يأتِ هشام، لتتغير تعاملاتها معه في المنزل، وتفكر مع شقيقها أشرف (ياسر الطوبجي) في طريقة لإيقاعه.