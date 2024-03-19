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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء الإمارات في بطولة غرب آسيا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى مدينة الاحساء استعدادا لنظيره الإماراتى غدا الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى  ببطولة غرب آسيا ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص ميكالى المدير الفني للمنتخب على مراجعة الخطة واستقر على التشكيل المنتظر أن يبدأ به اللقاء.

وفى المؤتمر الفني للمباراة قال ميكالي إن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة كبيرة على طريق الاستعداد للأولمبياد وفرصة الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن خوض مصر المباراة بالزى الرسمي: الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الاسود بينما يلعب الإمارات باللون الأبيض كاملا.

 

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