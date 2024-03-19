"التعليم" تكشف عدد المعلمين والطلاب بالحكومي والخاص بالعام الدراسي 2024/2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إحصاء التعليم قبل الجامعى 2024 /2023

جاءت الإحصاءات كالآتي:

مدارس حكومى 50403، خاص 11109

باجمالي 61512

وجاءت عدد الفصول حكومي 463948، والخاص 92940 باجمالي 556888

وعدد الطلاب البنين في المدارس الحكومي، 11478334، وحكومي بنات 1686154

باجمالي 13164488

جاء عدد البنين بالمدارس الخاصة 1686154

والبنات1380781 باجمالي 12493460

ووصل إجمالي طلبة حكومي 22591013

إجمالي طلبة خاص 3066935 بإجمالي طلاب 25657948.

أما إجمالى المعلمين المعينين والمتعاقدين

حكومي 808694، وخاص 113934، بإجمالي 922628

كان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة عقد امتحانات الدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

كما تؤكد عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.