حق عرب الحلقة ٩.. صدمة أحمد العوضي في دينا فؤاد بعد اكتشاف جرائمها

الثلاثاء 19/مارس/2024 - 11:07 م

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "حق عرب" مباراة تمثيلية بين النجمين أحمد العوضى ودينا فؤاد حيث طلب “عرب"الفنان أحمد العوضى من حنان الغرباوى" دينا فؤاد" الزواج وتحديد موعد للقاء أهلها، ولكن يدخل في صدمة بعدما أخبره شقيقه "على" الفنان محمد أحمد ماهر عن حقيقة “حنان” بأنها مسجلة نصب فى أقسام الشرطة.

تضمنت الحلقة ذهاب "عرب" مسرعا إلى "حنان" بعدما اكتشف حقيقتها، وأنها كانت نصابة دون علمه لسنوات كثيرة لتدخل بعدها في حالة انهيار وتطلب منه أن لا يتركها وحاولت تبرير موقفها ولكنه صمم على تركها، واضطرت حنان أن تجرى وراء عرب حتى باب منزله تتوسل إليه إن يفهم حقيقة ما حدث والأسباب التى دفعتها لذلك لكنه رفض معاتبا إياها بأنها كسرت قلبه وحطمته فى مشاهد مؤثرة بين حنان وعرب، تفاعل معها الجمهور بشدة، ولاقي المشهد ردود أفعال قوية من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تضمنت الحلقة مشهد مواجهة جمع حنان مع "رضا" زوجة أبيها وتجسدها وفاء مكى، حيث كادت أن تقتلها مرتين، مرة بالخنق وأخرى بالسكين.

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت بين عرب وحنان، ورباح الذى يلعب دوره وليد فواز، بعد أن ذهب إلى عرب وأخبره أنه يعلم كل ما حدث بينه وبين حنان الغرباوى.



يحظى مسلسل "حق عرب" بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق